Сургутским депутатам представили новую стратегию развитию городского рынка, который, по словам ее авторов, после ее реализации должен стать не хуже московских аналогов, передает корреспондент «URA.RU». Обсуждение прошло на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
«Главная задача, чтобы рынок соответствовал всем современным требованиям к таким типам торговых объектов. Он по-прежнему будет специализироваться на продаже сельскохозяйственной продукции с ориентацией на широкие массы населения, но ядром аудитории должен стать средний класс», — рассказал депутатам и. о. директора СГМУП «Городской рынок» Рустем Нуркаев. Чтобы выполнить задачи по переоборудованию рынка собственными силами, по расчетам руководства предприятия, может понадобиться 7-8 лет. Поэтому параллельно прорабатываются варианты с приходом инвесторов, которые смогли бы за собственный счет провести модернизацию торговых рядов и прилегающей территории.
Депутатов смутило, что стратегия прорабатывается слишком медленными темпами и в ней по-прежнему много белых пятен. «Ваши финансовые расчеты далеки от действительности. Как вы можете рассчитать реальную прибыль, если в число потенциальных арендаторов занесли 400 фермерских хозяйств, находящихся на территории Югры. Неужели все из них готовы стать арендаторами на сургутском рынке? А без четкой конкретики бизнес-план остается сырым», — считает депутат думы Сургута Владимир Болотов.
Руководство рынка и кураторы предприятия из администрации с критикой согласились и пообещали доработать документ. «В любом случае, окончательное решение по судьбе рынка принимать главе города Вадиму Шувалову. Все варианты находятся у него на рассмотрении», — заявил заместитель главы сургутской администрации Николай Кривцов.