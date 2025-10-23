Вахтовик из ХМАО выиграл в лотерее полтора миллиона рублей

Югорчанин выиграл крупную сумму в лотерее Фото: Илья Московец © URA.RU

Вахтовик из Ханты-Мансийского округа Алексей выиграл полтора миллиона рублей в онлайн-лотерее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Югорчанин давно принимает участие в лотереях, но выиграть миллион у него получилось именно сейчас. Как рассказал Алексей, он наугад выбрал два билета лотереи „5 из 36“», — сказано в сообщении.