Вахтовик из ХМАО выиграл в лотерее полтора миллиона рублей

23 октября 2025 в 09:51
Югорчанин выиграл крупную сумму в лотерее

Фото: Илья Московец © URA.RU

Вахтовик из Ханты-Мансийского округа Алексей выиграл полтора миллиона рублей в онлайн-лотерее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Югорчанин давно принимает участие в лотереях, но выиграть миллион у него получилось именно сейчас. Как рассказал Алексей, он наугад выбрал два билета лотереи „5 из 36“», — сказано в сообщении.

Мужчина рассказал, что потратит выигрыш на погашение долгов. При этом Алексей планирует и дальше участвовать в лотереях, надеясь снова поймать удачу.

