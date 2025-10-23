Вахтовик из ХМАО выиграл в лотерее полтора миллиона рублей
23 октября 2025 в 09:51
Югорчанин выиграл крупную сумму в лотерее
Вахтовик из Ханты-Мансийского округа Алексей выиграл полтора миллиона рублей в онлайн-лотерее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».
«Югорчанин давно принимает участие в лотереях, но выиграть миллион у него получилось именно сейчас. Как рассказал Алексей, он наугад выбрал два билета лотереи „5 из 36“», — сказано в сообщении.
Мужчина рассказал, что потратит выигрыш на погашение долгов. При этом Алексей планирует и дальше участвовать в лотереях, надеясь снова поймать удачу.
