Житель ХМАО утонул на рыбалке
23 октября 2025 в 10:13
Спасатели нашли тело мужчины 1947 года рождения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Октябрьском районе (ХМАО) пенсионер утонул на рыбалке. Об этом сообщили в «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали на реку Ендырь в район одного из месторождений. Они оказали помощь сотрудникам полиции в поиске мужчины, который выпал из лодки и утонул», — сказано в сообщении.
Спасатели осмотрели водную акваторию и обнаружили тело мужчины. Ему было 78 лет.
