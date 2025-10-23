Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Житель ХМАО утонул на рыбалке

23 октября 2025 в 10:13
Спасатели нашли тело мужчины 1947 года рождения

Спасатели нашли тело мужчины 1947 года рождения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Октябрьском районе (ХМАО) пенсионер утонул на рыбалке. Об этом сообщили в «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на реку Ендырь в район одного из месторождений. Они оказали помощь сотрудникам полиции в поиске мужчины, который выпал из лодки и утонул», — сказано в сообщении.

Спасатели осмотрели водную акваторию и обнаружили тело мужчины. Ему было 78 лет.

