В Сургуте ответили на критику школьного меню

23 октября 2025 в 14:13
В школьных столовых Сургута меню может корректироваться в течение учебного года (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Комбинате школьного питания в Сургуте (ХМАО) заявили, что регулярно обновляют меню учеников и реагируют на жалобы, сообщило URA.RU руководство предприятия. До этого сургутяне возмутились подачей овощей в столовой, назвав блюдо «хрючевом».

«Вкусовые предпочтения у всех настолько разные, что, казалось бы, даже всеми любимые сосиски с макаронами не все школьники одинаково хорошо едят. Меню сейчас достаточно разнообразно и может удовлетворить любые вкусовые предпочтения. Если какое-то блюдо получает стабильно отрицательные отзывы, это блюдо из меню исключается», — пояснила агентству гендиректор комбината Евгения Горобченко.

До этого сургутяне жаловались на питание в столовых, а особенно критиковалось пюре из овощей. «Хрючево, по другому не назвать. Почему не положить картофельное пюре и рядом отварную морковь, кто любит морковь в вареном виде, тот съест, кто не любит — отодвинет», — написала одна из родительниц под постом ВКонтакте группы «СургутИнформТВ».

Школьное меню, пояснило руководства комбината, согласовывает образовательное учреждение. В первом полугодии проводилась дегустация блюд, по результатам которой понравившиеся школьникам блюда включили в меню, в том числе, и то самое овощное пюре.

Ранее URA.U сообщало, что в меню столовых в учебных заведениях Сургута внесли 27 новых позиций. Среди них блюдами итальянской кухни — ризотто и паста карбонара. 

