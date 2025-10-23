Прокуратура ХМАО сделала заявление после нового приговора дебоширам, избившим полицейских

Прокуратура даст оценку нового приговора дебоширам, избившим полицейских в Нефтеюганске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура даст оценку законности нового приговора дебоширам, которые избили полицейских в Нефтеюганске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Итоговая оценка законности судебного решения будет дана прокуратурой по результатам изучения апелляционного решения после его изготовления в окончательной форме», — сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте. Суд первой инстанции оштрафовал преступников на 30 и 25 тысяч рублей.