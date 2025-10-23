Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Прокуратура ХМАО сделала заявление после нового приговора дебоширам, избившим полицейских

Прокуратура ХМАО даст оценку приговора дебоширам, избившим полицейских
23 октября 2025 в 14:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура даст оценку нового приговора дебоширам, избившим полицейских в Нефтеюганске

Прокуратура даст оценку нового приговора дебоширам, избившим полицейских в Нефтеюганске

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура даст оценку законности нового приговора дебоширам, которые избили полицейских в Нефтеюганске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Итоговая оценка законности судебного решения будет дана прокуратурой по результатам изучения апелляционного решения после его изготовления в окончательной форме», — сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте. Суд первой инстанции оштрафовал преступников на 30 и 25 тысяч рублей.

После приговора прокуратура подала апелляцию, суд приговорил дебоширов к условным срокам в 1,5 и 1 год лишения свободы. Ранее агентство сообщало, что и это решение может оказаться не окончательным, надзорное ведомство проверяет обоснованность нового приговора.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Абанамат
    23 октября 2025 15:53
    Такие приговоры рождают безнаказанность. Но двое полицейских, не сумевших защитить себя от двои подростков, просто профнепригодны...
  • Оксана
    23 октября 2025 14:24
    Надо сажать на длительные сроки .
Добавить комментарий
Следующий материал