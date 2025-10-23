Прокуратура ХМАО сделала заявление после нового приговора дебоширам, избившим полицейских
Прокуратура даст оценку нового приговора дебоширам, избившим полицейских в Нефтеюганске
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокуратура даст оценку законности нового приговора дебоширам, которые избили полицейских в Нефтеюганске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Итоговая оценка законности судебного решения будет дана прокуратурой по результатам изучения апелляционного решения после его изготовления в окончательной форме», — сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте. Суд первой инстанции оштрафовал преступников на 30 и 25 тысяч рублей.
После приговора прокуратура подала апелляцию, суд приговорил дебоширов к условным срокам в 1,5 и 1 год лишения свободы. Ранее агентство сообщало, что и это решение может оказаться не окончательным, надзорное ведомство проверяет обоснованность нового приговора.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
- Абанамат23 октября 2025 15:53Такие приговоры рождают безнаказанность. Но двое полицейских, не сумевших защитить себя от двои подростков, просто профнепригодны...
- Оксана23 октября 2025 14:24Надо сажать на длительные сроки .