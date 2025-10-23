В Ханты-Мансийске завершилась реконструкция спортивного центра
Спортсмены протестируют новую трассу уже в конце октября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ханты-Мансийске завершили реконструкцию центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры.
«Этот проект — часть большой системной работы „Северавтодора“ по обновлению дорожной сети и социальной инфраструктуры всего региона. На вкатку спортсмены приедут уже в конце октября», — сказано в telegram-канале.
Строители обновили подъездную дорогу к центу, заменили бордюры и благоустроили тротуары. Также новое покрытие сделали на лыжероллерной трассе — вскоре на ней пройдут первые старты.
