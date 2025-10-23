В Ханты-Мансийске завершилась реконструкция спортивного центра

Спортсмены протестируют новую трассу уже в конце октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске завершили реконструкцию центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры.

«Этот проект — часть большой системной работы „Северавтодора“ по обновлению дорожной сети и социальной инфраструктуры всего региона. На вкатку спортсмены приедут уже в конце октября», — сказано в telegram-канале.