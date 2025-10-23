Логотип РИА URA.RU
Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасных консервах

23 октября 2025 в 11:27
Продукты важно консервировать правильно

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роспотребнадзор ХМАО напомнил югорчанам о соблюдения правил консервирования и профилактики ботулизма. Консервы нельзя покупать на рынке, а домашние закрутки следует хранить только в прохладном месте, сообщили в ведомстве.

«Ботулизм может привести к серьезным последствиям. Не покупайте консервы у случайных лиц и на рынках, избегайте консервирования грибов, мяса и рыбы, а также не употребляйте консервы из вздувшихся или подозрительных банок. Если после употребления вы почувствовали себя плохо, немедленно обращайтесь к врачу», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор сообщил, что важно дезинфицировать инвентарь перед консервированием, а перед употреблением продукцию нужно термически обрабатывать. Также нужно строго следовать рецепту и хранить домашние консервы только в холодильнике или погребе.

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Следующий материал