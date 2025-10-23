В воскресенье, 26 октября, международный аэропорт Сургут перейдет на зимнее расписание полетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Аэропорт Сургута перейдет на зимнее расписание полетов с 26 октября. Оно будет действовать до конца марта, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Сургут перейдет на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 марта 2026 года. В период запланированы регулярные рейсы по 37 направлениям, семь из которых — международные», — сказано в сообщении.

Полеты будут выполнять 13 авиакомпаний. Маршрутная сеть будет сохранена в полном объеме, чтобы обеспечить привычную географию полетов для пассажиров.

Ежедневно из сургутского аэропорта можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск. А также в Махачкалу, Новосибирск, Тюмень и Уфу.