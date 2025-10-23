Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

На трассе в ХМАО разбился мужчина. Фото

23 октября 2025 в 13:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Сургутском районе произошло смертельное ДТП

В Сургутском районе произошло смертельное ДТП

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО на трассе «Сургут — Когалым» погиб мужчина, съехав в кювет. Об этом сообщили в УМВД Югры.

«23 октября на 120 км автодороги „Сургут — Когалым“ в Сургутском районе водитель автомобиля „Toyota“, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.

Мужчина 1979 года рождения скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Машина в кювете

Фото: «Полиция Югры» https://t.me/police_ugra/7832

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал