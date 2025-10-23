В ХМАО на трассе «Сургут — Когалым» погиб мужчина, съехав в кювет. Об этом сообщили в УМВД Югры.

«23 октября на 120 км автодороги „Сургут — Когалым“ в Сургутском районе водитель автомобиля „Toyota“, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.