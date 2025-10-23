На трассе в ХМАО разбился мужчина. Фото
В Сургутском районе произошло смертельное ДТП
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В ХМАО на трассе «Сургут — Когалым» погиб мужчина, съехав в кювет. Об этом сообщили в УМВД Югры.
«23 октября на 120 км автодороги „Сургут — Когалым“ в Сургутском районе водитель автомобиля „Toyota“, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.
Мужчина 1979 года рождения скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Машина в кювете
Фото: «Полиция Югры» https://t.me/police_ugra/7832
