20 марта 2019

Уральский врач пойдет под суд за смерть пациента, которого лечили не от той болезни

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 14:31
Размер текста
-
17
+
Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, палата, медицина, здравоохранение, больница
Несколько дней уралец умирал на больничной койкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) передали в суд дело врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Следователи считают, что пациент умер после четырех дней лечения от совершенно другой болезни.

«Обвиняемая… после предположительного диагноза дежурного врача, допуская небрежность, не оказала квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности пациенту», — пояснили в надзорном ведомстве.

В итоге человека, страдающего от язвы желудка, лечили от остеохондроза шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника. На четвертый день такого лечения у больного началось интенсивное кровотечение. Он скончался от геморрагического шока.

Максимальное наказание, которое грозит врачу, — лишение свободы на срок до трех лет. Также в случае обвинительного приговора какое-то время ей запретят работать по специальности.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...