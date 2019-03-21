Работники аппарата губернатора Курганской области больше не смогут брать полный отпуск. На приведение графиков отпусков в соответствие с новыми требованиями выделено всего два дня. Фотографией соответствующего документа поделились с «URA.RU» сами чиновники.
«Прошу пересмотреть график отпусков на 2019 год государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы», — говорится в тексте документа, подписанного руководителем аппарата губернатора Оксаной Куташи.
Теперь каждая часть отпуска для специалистов аппарата не должна превышать 14 календарных дней. Начальники отделов не смогут взять отпуск длиннее 16 дней, а начальники управлений — 18 дней. Документ зарегистрирован 20 марта, а отчитаться о его исполнении необходимо не позже 22 марта.
«Правительство работает в рамках закона о госслужбе и трудового кодекса», — заявили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Курганской области. Дозвониться до руководства государственной инспекции труда в Курганской области агентству не удалось. По телефону горячей линии, организованному инспекцией для консультации работников по вопросам трудового законодательства, корреспонденту «URA.RU» сообщили, что делить отпуск на несколько частей можно по согласованию между работником и работодателем. «При разногласиях нужно постараться решать этот вопрос мирным путем, найти уважительные причины, почему нужен именно полный отпуск», — посоветовали в трудовой инспекции.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году Государственная инспекция труда обвинила правительство Курганской области в нарушении норм трудового права и выдало предписание об их устранении. В частности, ведомство выявило нарушения при оформлении трудовых договоров и графика отпусков. Позже Курганский городской суд признал предписание инспекции недействительным, однако областной суд встал на сторону ревизоров, отменив решение горсуда.