Источники утверждают, что в ближайшее время дело главного врага югорских властей попадет в суд ФОТО: личная страница Эдуарда Шмонина во «ВКонтакте»

Следователи югорского управления СКР завершили расследование уголовного дела против создателя сайта «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина, которого подозревают в вымогательстве, клевете, распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство, а также в незаконном распространении порнографии. Об этом 21 марта «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, силовики собрали всю необходимую доказательную базу и теперь Шмонину суммарно грозит до 15 лет лишения свободы. «Расследование полностью закончено. Адвокатам Шмонина осталось только ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру и суд. Учитывая список доказательств, а также показания всех свидетелей, с вероятностью в 99 процентов Шмонин получит от 5 до 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии», — резюмирует инсайдер.

Получить комментарий самого Шмонина не удалось. Его телефон недоступен для звонов агентства. Подтвердить информацию источника в следственном управлении СКР на момент публикации материала не получилось. В ведомство был направлен официальный запрос.

Напомним, по версии следствия, сайт «Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской власти. Владельцы портала под прикрытием журналистской деятельности вымогали деньги у героев статей, угрожая разместить в открытом доступе сведения, порочащие их честь и достоинство. На сайте среди прочего были опубликованы негативные публикации о губернаторе Наталье Комаровой. В данный момент Шмонин отпущен под залог в размере 600 тысяч рублей.