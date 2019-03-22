21 марта 2019
20 марта 2019

Глава Зауралья приехал к приемным матерям, написавшим ему во «ВКонтакте». ФОТО

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 18:21
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Вадим Шумков встретился с женщинами после их обращения в соцсетяхФото: пресс-служба губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пообещал оказать содействие в решении проблем трех приемных матерей из Притобольного района. Они обращались к главе региона через его личную страничку в соцсети «ВКонтакте», после чего Шумков принял решение встретиться с женщинами лично.

Встреча состоялась 22 марта в рамках рабочей поездки врио губернатора в Притобольный район. Так, одна из женщин рассказала, что ее приемный ребенок занимается хоккеем, и для этого нужно покупать дорогостоящее снаряжение. Также все три матери просили оказать содействие в решении жилищного вопроса для детей, взятых из детских домов.

«Шумков по итогам беседы поставил задачу рассмотреть варианты решения проблем, озвученных приемными матерями при личной беседе», — рассказал «URA.RU» источник в правительстве региона. По его словам, эти женщины взяли на себя огромную ответственность, решив взять в семью приемных детей, поэтому оставлять их один на один со своей проблемой нельзя.

В ходе рабочей поездки в Притобольный район Шумков также провел встречу с местными жителями и ответил на их вопросы. В частности, он обещал пересмотреть планы по ремонту дорог в районном центре — селе Глядянское (в настоящее время в планах на 2019 год — всего 2,5 км дорог). Глава региона рассказал, что в этом году начнется реконструкция автотрассы Курган — Звериноголовское, которая проходит через Притобольный район. Асфальтовую срезку при этом будут направлять на улучшение дорог в селах. Вопросы жителей также касались поддержки сельхозпроизводителей, ремонта социальных объектов и других тем.

Вадим Шумков провел встречу с жителями Притобольного района
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области
Жителей района интересовали ремонт дорог, социальных объектов и поддержка сельхозпроизводителей
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

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