Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пообещал оказать содействие в решении проблем трех приемных матерей из Притобольного района. Они обращались к главе региона через его личную страничку в соцсети «ВКонтакте», после чего Шумков принял решение встретиться с женщинами лично.
Встреча состоялась 22 марта в рамках рабочей поездки врио губернатора в Притобольный район. Так, одна из женщин рассказала, что ее приемный ребенок занимается хоккеем, и для этого нужно покупать дорогостоящее снаряжение. Также все три матери просили оказать содействие в решении жилищного вопроса для детей, взятых из детских домов.
«Шумков по итогам беседы поставил задачу рассмотреть варианты решения проблем, озвученных приемными матерями при личной беседе», — рассказал «URA.RU» источник в правительстве региона. По его словам, эти женщины взяли на себя огромную ответственность, решив взять в семью приемных детей, поэтому оставлять их один на один со своей проблемой нельзя.
В ходе рабочей поездки в Притобольный район Шумков также провел встречу с местными жителями и ответил на их вопросы. В частности, он обещал пересмотреть планы по ремонту дорог в районном центре — селе Глядянское (в настоящее время в планах на 2019 год — всего 2,5 км дорог). Глава региона рассказал, что в этом году начнется реконструкция автотрассы Курган — Звериноголовское, которая проходит через Притобольный район. Асфальтовую срезку при этом будут направлять на улучшение дорог в селах. Вопросы жителей также касались поддержки сельхозпроизводителей, ремонта социальных объектов и других тем.