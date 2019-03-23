СМИ узнали о последней просьбе Началовой

Певица Юлия Началова перед смертью попросила своего PR-директора помочь дочери не остаться на улице. Бывший возлюбленный артистки Александр Фролов якобы хочет забрать себе часть московской четырехкомнатной квартиры Началовой.
Об этом НТВ рассказала представительница певицы Анна Исаева. «Она мне, можно сказать, завещала, чтобы я сейчас взяла всю оборону на себя, чтобы я и только я сейчас говорила все то, что требуется сказать», — подчеркнула PR-директор артистки.
По данным телеканала, Фролов планирует забрать себе часть квартиры Началовой при помощи суда. Квартиру певице после развода оставил футболист Евгений Алдонин. По словам Фролова, Началова взяла у него 20 млн рублей, а в качестве гарантии выставила недвижимость.
Как писало «URA.RU», речь идет о судебном процессе по поводу прав на половину апартаментов площадью 167 квадратных метров в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве. Ранее сообщалось, что апартаменты могут перейти к дочери погибшей певицы, как только она достигнет совершеннолетия. Однако вместе с жилплощадью девочка может унаследовать долг матери, если суд признает правоту Фролова.