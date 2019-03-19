Дочь Началовой может унаследовать долг в 20 млн рублей от погибшей певицы

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 15:18
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Началова отрицала, что Фролов выплатил ей деньги за половину апартаментовЮлия Началова, Instagram

Дочь певицы Юлии Началовой и экс-футболиста российской сборной и московского ЦСКА Евгения Алдонина может унаследовать долг матери в 20 миллионов рублей. За такую сумму якобы выкупил часть квартиры у скончавшейся певицы другой бывший супруг — известный хоккеист Александр Фролов. Об этом заявил правозащитник Максим Суров в программе «Прямой эфир», посвященной певице.

Речь идет о судебном процессе по поводу прав на половину апартаментов площадью 167 квадратных метров в «Кутузовской ривьере», доставшихся Началовой от Евгения Алдонина, сообщает «Газета.ru». Во время брака Фролов проживал в квартире Началовой. По его словам, он выплатил певице 20 миллионов рублей в качестве компенсации за половину квартиры. После расставания хоккеист захотел вернуть обратно выплаченные деньги. Однако Юлия утверждала, что не получала их. В итоге бывший муж подал заявление в суд.

«Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — объяснил Суров. Он отметил, что сейчас дело будет приостановлено, пока не будут определены наследники. Скорее всего, ими станут родители и 12-летняя дочка Началовой.

По словам правозащитника, апартаменты достанутся дочери погибшей певицы, как только она достигнет совершеннолетия. И вместе с жилплощадью девочка унаследует долг матери, если суд признает правоту Фролова.

По информации издания, 12-летняя девочка будет проживать со своим отцом — Евгением Алдониным. Скорее всего, и долг, который может достаться дочери от матери, ляжет на плечи бывшего спортсмена.

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