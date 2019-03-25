Владелец «Четвертого канала» раскрыл сумму, которой откупался от кредитора «Малины»

Чебыкина и Дегай создали интернет-ТВ «Малина», но затем проект заглох Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор «Монетного щебеночного завода» (владеет «Четвертым каналом») Валерий Ездаков заявил «URA.RU», что его предприятие предлагало PR-технологу Платону Маматову не фиктивные контракты в обмен на списание долгов с «Малины Медиа», а около трех миллионов рублей. По словам собеседника агентства, его завод «соблюдает законодательство и другим участникам спора это рекомендует».

«Наш интерес к мирному соглашению в деле о банкротстве „Малины Медиа“ продиктован тем, что „Четвертый канал“ может быть привлечен к субсидиарной ответственности по суммам, которые уже один раз заплатил. Маматову было предложено мировое соглашение на условиях возврата денежных средств, за которые он купил право требования (около трех млн рублей). Но в день подписания мирового он передумал. Маматов заявил в суде, что сумма должна быть „5,5 млн рублей или больше“. Однако разумных оснований для этого нет, как и подтверждения затрат», — сказал нашему агентству Ездаков.

Ранее «Малина Медиа» задолжала «Четвертому каналу» около 20 млн рублей. На эти средства журналистки Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай создали интернет-телевидение «Малина». Однако все активы из общества затем были выведены. Уральский PR-технолог Платон Маматов выкупил долг, а затем добился банкротства «Малины Медиа». В январе свердловский арбитраж также привлек «Четвертый канал» в качестве соответчика к делу о миллионных долгах.

Утром, 25 марта, Платон Маматов сообщил «URA.RU», что представители «Малины Медиа» и «Щебенки» придумали «сомнительную схему списания долгов». Якобы за отказ от требования займов ему предложили 5,5 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей были бы перечислены по фиктивным договорам с «Четверкой».