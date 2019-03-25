Кредитор «Малины»: владелец «4 Канала» предложил фиктивные контракты за мировое соглашение

Платон Маматов требует с создателей «Малины» 20 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский PR-технолог Платон Маматов отказался идти на мировую в банкротном деле «Малины Медиа» из-за сомнительной схемы списания долгов, которую якобы придумали ответчик и «Монетный щебеночный завод» (владелец «Четвертого канала»). Как сообщил Маматов «URA.RU», за отказ от требования займов ему предложили 5,5 млн рублей, из них 2,5 млн рублей были бы перечислены по фиктивным договорам с «Четверкой».

«Если бы эти деньги дали легально и законно, то вопросов бы не было. Но в последний момент выяснилось, что речь идет о придуманной „Монетно-щебеночным заводом“ мошеннической схеме. … В таких уголовных историях участвовать категорически не намерен», — заявил Платон Маматов. Он отметил, что у него сохранились переписка и аудиозаписи переговоров с руководством завода, которые подтверждают его слова.

Журналист «URA.RU» дозвонился до директора «Монетного щебеночного завода» Валерия Ездакова, но тот сказал, что не комментирует судебный процесс. Руководитель «Четвертого канала» Элеонора Расулова на звонки «URA.RU» не ответила.

«Малина Медиа» задолжала «Четвертому каналу» около 20 млн рублей. На эти средства журналистки Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай создали телеканал «Малина». Однако все активы из общества затем были выведены. Уральский PR-технолог Платон Маматов выкупил долг и подал иск о банкротстве «Малины Медиа», а затем и заявление о привлечении Дегай к субсидиарной ответственности.

В январе 2019 года Свердловский арбитражный суд признал банкротом «Малину Медиа», а также привлек «Четвертый канал» в качестве соответчика к делу о миллионных долгах. Позднее медиаструктуры добились отвода юриста, работающего на Маматова, так как раньше у него был опыт сотрудничества с «Четверкой».