СМИ узнали о планах Ford уйти из России

Американская компания Ford может отказаться от выпуска в России легковых автомобилей. Автопроизводитель планирует остаться только в сегменте легких коммерческих машин — фургонов — и внедорожников.
Сейчас совместное предприятие Ford Sollers при участии правительства РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями активов. «Выбор вариантов ведется исходя из максимальной эффективности бизнес-модели. Минпромторг и правительство знают о планах компании и оказывают поддержку в реализации», — цитирует «Коммерсант» представителя компании. Новая стратегия Ford предполагает выход из наименее прибыльных сегментов. Окончательное решение будет объявлено 27 марта.
Речь идет об возможном закрытии площадок во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Завод в Елабуге (Татарстан) может быть сохранен для производства коммерческих автомобилей, а также для выпуска Ford Explorer и Kuga.
Совместное предприятие Ford Sollers было создано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers. Компания занималось выпуском моделей Focus и Mondeo во Всеволожске, Fiesta и Ecosport в Набережных Челнах, а также Kuga, Explorer и Transit в Елабуге.
6 марта специалист компании Ford по связям с общественностью Екатерина Комарова сообщала, что конкретных планов по закрытию заводов в Татарстане и Ленинградской области пока нет. По ее словам, окончательно вопрос решится во втором квартале этого года.