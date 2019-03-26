Компания «Главпиар» пожаловалась в Генпрокуратуру на ведущего Дмитрия Киселева из-за фейковой новости. Поводом для обращения в ведомство стал выпуск программы «Вести недели» от 19 марта, в которой ведущий Дмитрий Киселев заявил, что у россиян есть традиция репрессий. «Репрессивное мышление — часть нашей культуры», — сказал телеведущий.
«Это не личная страница в соцсетях, не канал на YouTube и не парламент, где можно говорить, что взбредёт в голову», — говорится в заявлении директора «Главпиара» Олега Воронина [документ имеется в распоряжении «URA.RU» — прим. ред.]. Он также отметил, что «Вести недели» является итоговой информационной программой, которая должна строиться на фактах, а не на домыслах ведущего.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение, напоминает «Национальная служба новостей». Российский лидер утвердил штрафы за распространение фейковых новостей, сумма которых будет достигать полутора миллионов рублей.