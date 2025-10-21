Гороскоп на ноябрь 2025 от Тамары Глобы: критические даты месяца

Ноябрь 2025 преподнесет немало сюрпризов, считает астролог Тамара Глоба Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ноябрь 2025 года станет одним из самых ярких и напряженных периодов, полным перемен, которые перевернут мир. С таким прогнозом выступила известный астролог Тамара Глоба. Она подробно рассказала, чего ждать от месяца Скорпиона, как он повлияет на судьбы людей и целых государств, а также дала детальные рекомендации для каждого знака Зодиака.

Ноябрь Скорпиона: время тотальных перемен

«Мы с вами вступаем в один из самых ярких периодов — ноябрь, месяц Скорпиона, и в это время увидим огромное количество перемен, переворотов и изменений, которые полностью перевернут мир», — сообщила эксперт, ее прогноз приводит «Центр Тамары Глоба».

По словам астролога, ноябрь, которым управляют воинственные Марс и Плутон, знаменует завершение старого проблемного периода и начало совершенно нового этапа. «Это начало новых событий, завершение старого периода, который во многом беспокоил, и в то же время начало нового этапа для многих стран и государств. По сути, это переворот мировой», — подчеркивает Глоба.

Продолжение после рекламы

Особенность месяца, по мнению эксперта, в двойственной природе Скорпиона. «Несмотря на свою воинственность, силу, выносливость, живучесть, стремление к достижениям, этот знак имеет женскую природу», — объясняет астролог. Это сочетание порождает уникальный парадокс: одновременно с агрессивной и воинственной природой проявляется стремление жить интуицией и чувствительностью, а также желание мира.

Психология Скорпиона: от самопознания до преобразований

Глоба подробно останавливается на характерных чертах знака. «Скорпион дает нам стремление к тому, чтобы в нашей жизни происходили перемены, нежелание засиживаться, сидеть на одном месте, желание все время быть в гуще событий», — отмечает она.

Астролог описывает типичного представителя этого знака как человека, постоянно борющегося за правду — свою, чужую или то, что он считает правильным и истинным. «Для Скорпионов во многом играет роль именно деятельная жизнь, и только редкий Скорпион стремится к мирной жизни в доме», — добавляет Глоба.

Интересное наблюдение эксперта касается особенностей психологии знака. «Если Скорпиона закрыть буквально в доме, и он какой-то период не имеет сферы общения и деятельности, тогда он начинает буквально пожирать самого себя», — предупреждает астролог.

По ее словам, Скорпион — это знак, который стремится к распознаванию себя, своих проблем, а также к самокопанию. «Именно Скорпионам принадлежит девиз: „Когда я долго смотрюсь в бездну, бездна начинает смотреться в меня“», — напоминает Глоба.

Сильные и слабые стороны знака

Мнительность, присущая этому знаку, по мнению астролога, имеет двойственную природу. С одной стороны, она дает умение быть исследователями, заниматься сыском, пробуждаться буквально в периоды кризисов. С другой — именно эта мнительность часто мешает в личных отношениях.

«Скорпионы очень привязаны к людям, которые к ним относятся искренне, но, как правило, все свои переживания они приносят из детства», — анализирует Глоба. Она отмечает, что часто Скорпионы испытывают сильные обиды в отношении матери, что формирует их последующие отношения с людьми.

Несмотря на все эти качества, астролог подчеркивает: «Скорпион очень любит постоянство. Если у него есть постоянная интересная деятельность, работа, он будет сильно привязан к ней и не уйдет до тех пор, пока дело не рухнет».

Скорпион — это восьмой знак зодиака для людей, рожденных примерно с 23 октября по 21 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Геополитический прогноз на ноябрь: от революций до новых союзов

Переходя к конкретным предсказаниям на ноябрь 2025 года, Тамара Глоба описывает масштабные изменения на мировой арене. «Мы с вами увидим очень важные события, связанные с крупными переворотами. Это концентрация событий, связанных с переменами, революциями, переворотами во многих странах мира», — прогнозирует она.

Продолжение после рекламы

По словам астролога, в первую очередь изменения затронут Европу, Среднюю Азию, Средний Восток и Южную Америку. Однако некоторые регионы, напротив, укрепят свои позиции. «Хорошее, интересное, важное время для укрепления союзов и построения нового периода коснется Индии, а также стран Юго-Восточной Азии», — уточняет Глоба.

Эксперт предупреждает о серьезных изменениях в мировом порядке. «Во всех мировых союзах рухнут некоторые привычные законы. Люди, которые прочно стояли у власти, могут ее потерять», — говорит астролог.

Стихийные бедствия и финансовые потрясения

Ноябрь 2025 года будет отмечен не только социальными, но и природными катаклизмами. «Этот период отмечен важными событиями, связанными со стихийными проблемами — они коснутся периода наводнений, землетрясений, пожаров», — предупреждает Глоба. Наиболее опасными периодами она называет начало ноября и особенно третью декаду месяца.

Финансовая сфера также ожидает серьезных испытаний. «Мы увидим две волны крупных изменений, связанных с финансовыми вопросами», — прогнозирует астролог. По ее словам, вопросы, связанные с привычной финансовой системой, будут уходить в прошлое, а им на смену придут новые системы оплаты и расчетов.

Критические даты месяца и общие рекомендации

Тамара Глоба рекомендует проявить особую бдительность в следующие периоды:

2, 4, 5, 8 ноября

Вечер 12 и ночь на 13 ноября

20, 21, 22 ноября, ночь на 23 ноября

27, 28, 29 ноября и первая половина 30 ноября

«Наиболее удачный период для лидеров, которые заботились о своем народе и будут продолжать заботиться о нуждах своего народа, о своих традициях, о своей культуре и о своих предках», — отмечает астролог.

Ноябрь - месяц Скорпиона Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Детальный прогноз по знакам Зодиака

Овен

Ноябрь интересен тем, что встречи, события, договоры, контракты придут к вам издалека. Период удачен для работы с дальними партнерами в первой и второй декадах ноября. В третьей декаде будьте очень внимательны к финансовым вопросам — здесь могут прийти перемены, потери, трудности в договорах. Не вполне доверяйте новым знакомым — отношения могут рухнуть в третьей декаде.

Телец

Период приносит значительные перемены в вопросах интеллектуальной деятельности, договоров, работы. Придут новые условия в работе, в делах, назреют важные перемены в отношениях с женщинами, противниками и партнерами. Трудности в семье могут затронуть вас в третьей декаде — берегите тех, кого вы любите.

Близнецы

Удачное время в начале месяца для вопросов творчества, любви, личных отношений. Однако уже в первую неделю будьте внимательны ко всему, что связано с личными отношениями. В финансах не будет проблем, но на службе проблемы сконцентрируются после середины ноября.

Продолжение после рекламы

Рак

Вы довольно прочно стоите на своих позициях. Успех в этом месяце приносит значительный доход, хорошую прибыль. В работе будут значительные перемены — это новый интересный период. Но в конце месяца будьте внимательны к детям и любимым.

Лев

В этом месяце вы разовьете большую активность в личной жизни — много встреч, интересных знакомств. Удача светит как в интеллектуальной сфере, так и в творчестве. Но берегите домашних и присмотрите за имуществом, особенно во второй половине ноября.

Дева

Большую роль в вашей жизни сыграют вопросы дома, родственники и помощь друзей. Посвятите энергию улучшению жилищных условий. Однако во второй половине ноября будьте внимательны в вопросах переговоров — здесь возможны промахи и потери.

Весы

Ноябрь — период больших перемен. Придут интересные предложения, новые люди войдут в ваш круг. Возможны финансовые потери и неудачные контракты в третьей декаде — внимательно проверяйте все предложения. Но начало месяца удачно для любви и поездок.

Скорпион

Именно в этом месяце события, радости и успехи будут вас и радовать, и заставлять страдать. Первые две декады удачны для договоров и контрактов. Но в третьей декаде постарайтесь не испортить отношения с теми, кто вам дорог — возможны непонимание и конфликты.

Стрелец

Удачное время для того, чтобы почувствовать значение своих слов и идей. Однако сконцентрируются интриги, возможны кражи и потери со второй половины месяца. Будьте внимательны к здоровью в третьей декаде.

Козерог

Ноябрь наполнен переменами — много разговоров, сплетен, перемен в отношениях с коллегами. Самое главное — беречь здоровье, поскольку забот будет немало. Друзья придут с важными предложениями, но постарайтесь отсеять ненужное.

Водолей

Период наполнен событиями, которые принесут и успехи, и трудности. Весь месяц вы посвятите друзьям. Семья станет вашей опорой, поэтому берегите любимых людей. Работа принесет хороший доход.

Рыбы