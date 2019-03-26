Первый замглавы администрации Ярковского района (Тюменская область) Иван Марьин через суд оспорил свое увольнение, которое произошло во время больничного. Об этом сообщила пресс-служба Ярковского райсуда Тюменской области.
По информации суда, 30 января Марьин вышел на работу после больничного, однако управляющая делами вручила ему распоряжение об увольнении. Поводом послужили якобы неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин. Марьин не согласился с решением и подал иск в суд о незаконном увольнении.
«Решением Ярковского районного суда Тюменской области исковые требования Марьина Ивана Алексеевича удовлетворены частично. Истец восстановлен на работе в должности первого заместителя главы Администрации Ярковского муниципального района с 30 января 2019 года», — говорится в сообщении суда. Замглавы был не только восстановлен в должности, но также получил компенсацию морального вреда в размере пять тысяч рублей и компенсацию за время вынужденного прогула — 95 тысяч 992 рубля
Получить оперативный комментарий в администрации Ярковского района корреспонденту «URA.RU» не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.