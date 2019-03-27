Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле

Российские военные привезли с собой порядка 35 тонн грузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявления высокопоставленных американских чиновников о том, что Россия вмешивается во внутренние дела Венесуэлы — политически ангажированы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рассказавшая, что Москва выполняет договоренности с Каракасом в рамках военно-технического сотрудничества.

По словам Захаровой, Россия взаимодействует с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией Боливарианской Республики. «Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.

Ранее стало известно, что в Венесуэлу прибыла группа российских военных специалистов на двух самолетах. Вместе с военными в Каракас было доставлено порядка 36 тонн грузов — в основном, запасов продовольствия на период командировки. В США по данному поводу выразили опасения, что Москва пытается повлиять на ход событий в стране и оказать помощь действующему президенту Николасу Мадуро.