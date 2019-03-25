Названо содержимое 35-тонного груза российских военных в Венесуэле

Леонид Федоров
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 15:15
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Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, ан-124-100, самолет руслан
Грузовые самолеты прилетели в Каракас наканунеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские военные привезли в Венесуэлу продовольствие, чтобы не умереть с голоду во время своей «командировки», заявил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Ранее стало известно, что в Каракас на двух самолетах прилетели около ста российских военнослужащих. Они доставили 35 тонн груза. Как отмечает эксперт, такой объем провизии необходим в связи с непростой ситуацией в стране.

«В столице коллапс, снабжение нарушено, поэтому воду и все остальное везут с собой. Это очень разумно. Чтобы на период командировки не быть зависимыми от ситуации. Еще часть продуктов может быть предназначена для посольства», — полагает он.

Манойло указал, что состав группы не предполагает решения боевых задач. «Группа маленькая, состоит из военных советников и технического персонала», — подчеркнул политолог. Говоря о цели пребывания, он предположил, что российские специалисты могут помочь президенту Николасу Мадуро заново «собрать» венесуэльскую армию и мобилизовать ее, что может вызывать раздражение у США.

«Да, американцы этого опасаются. Но делать против ничего не будут. В Венесуэле они придерживаются сценария, согласно которому внутренние силы должны поставить президенту ультиматум и потребовать его ухода», — заявил эксперт. Именно желание Вашингтона обставить все так, будто происходящее является внутренним делом и решением народа, является единственной причиной, почему они еще не начали военную интервенцию с помощью бразильской и колумбийской армии. «И те, и другие уже готовы войти на территорию Венесуэлы», — заключил Манойло.

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