Миллионам россиянок удлинят рабочий день

В Минтруда сокращенную рабочую неделю в деревнях считают «устаревшей нормой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для почти 13 млн работающих российских женщин продолжительность рабочего времени может быть увеличена. Проработкой вопроса уже занимается российское Министерство труда.

Речь идет об официально трудоустроенных жительницах сельской местности, сообщают «Известия». Согласно действующему законодательству, женщины в деревнях и селах, получая полную заработную плату, работают по 36 часов в неделю, в то время как у всех остальных рабочая неделя составляет 40 часов.

Данная норма была узаконена еще в 1990 году — тогда законодатели посчитали, что на селе женщинам нужно дополнительное время для ведения личного хозяйства. В связи с чем потребовалось данное положение пересматривать, в Минтруда пояснять отказываются, приводя лишь один аргумент — ведется «работа по отмене устаревших норм».

При этом эксперты отмечают: даже спустя 30 лет хозяйственная нагрузка на женщин в селах остается высокой. Практически везде приходится носить воду из колодцев и растапливать печи, содержать домашний скот. Последний остается важным подспорьем при низком уровне зарплат в деревнях. Труд в деревне осложняется тяжелыми климатическими условиями и сложным графиком работ.

Еще один аргумент — увеличение безработицы. Во многих деревнях и без того сложно найти работу, а законное увеличение рабочего времени приведет к сокращениям на сельхозпредприятиях, заявляют представители АПК. По данным Росстата, в сельской местности сейчас проживают 37,6 млн человек, из которых 20,3 млн — женщины. Официально трудоустроены и пользуются правом на короткую неделю 12,9 млн селянок.