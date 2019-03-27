Отказавшаяся выступать за Украину на «Евровидении» певица приехала в Россию

Maruv опубликовала фотографии с российскими фанатами Анна Корсун, Instagram

новость из сюжета Евровидение в Киеве

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, приехала в Россию. Девушка посетила одну из московских радиостанций и встретилась там с поклонниками. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Певица разместила в соцсети общую фотографию с фанатами, а также опубликовала снимки с поклонниками в формате stories, передает портал «Дни.ру». Напомним, что Украина отказалась в этом году от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». На национальном отборе победила певица Maruv. Организаторы отбора предложили ей контракт, согласно которому исполнительница должна была отказаться от концертов на территории России, пишет «Национальная служба новостей». Maruv отказалась подписывать документ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что певица Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении-2019». По словам исполнительницы, она будет поддерживать всех участников Сергея Лазарева, к которому у нее «особое отношение». Певица заявила, что у них с Лазаревым есть «классная, интересная совместная история».