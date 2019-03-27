26 марта 2019

Отказавшаяся выступать за Украину на «Евровидении» певица приехала в Россию

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 08:18
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Maruv опубликовала фотографии с российскими фанатамиАнна Корсун, Instagram
новость из сюжета
Евровидение в Киеве

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, приехала в Россию. Девушка посетила одну из московских радиостанций и встретилась там с поклонниками. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Певица разместила в соцсети общую фотографию с фанатами, а также опубликовала снимки с поклонниками в формате stories, передает портал «Дни.ру». Напомним, что Украина отказалась в этом году от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». На национальном отборе победила певица Maruv. Организаторы отбора предложили ей контракт, согласно которому исполнительница должна была отказаться от концертов на территории России, пишет «Национальная служба новостей». Maruv отказалась подписывать документ.

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Happy moments with fans at @energyrussia

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Ранее «URA.RU» сообщало, что певица Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении-2019». По словам исполнительницы, она будет поддерживать всех участников Сергея Лазарева, к которому у нее «особое отношение». Певица заявила, что у них с Лазаревым есть «классная, интересная совместная история».

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