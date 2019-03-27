Мэр Нефтеюганска забрал у заместителя машину, телефон и кофе

Вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойду лишили служебной машины и телефона. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Лагойде по факту выделили только кабинет — нет служебной машины, нет телефона, заблокирован выход на задний двор администрации. Вице-мэру поставили древний компьютер, который с трудом даже запускается. А еще секретарям запретили подавать Лагойде и его гостям чай и кофе», — отмечает собеседник агентства.
Он также предполагает, что это было сделано по личному распоряжению мэра Сергея Дегтярева. «Суд восстановил Лагойду в должности заместителя, но возможность работать ему предоставили чисто формально. Похоже на месть за обыски и расследование в отношении мэра», — предполагает источник.
С самим Сергеем Лагойдой связаться не удалось — он не ответил на звонки на сотовый телефон, но глава Нефтеюганска частично подтвердил информацию источника. «Ему все обеспечено в соответствии с требованиями: рабочее место, оргтехника. Свободных машин пока нет. Но она ему и не требуется, у него не разъездной характер работы. Все подведомственные подразделения находятся в здании администрации. При необходимости есть дежурный автомобиль. А что касается кофе, это как-то относится к выполнению рабочих обязанностей?» — прокомментировал Сергей Дегтярев.
Как ранее сообщало «URA.RU», в январе сотрудники ФСБ и СК провели обыски в кабинете, а также в квартире Дегтярева. Позднее выяснилось, что причиной стало незаконное увольнение вице-мэра Сергея Лагойды (бывшего сотрудника ФСБ), а Дегтярев подозревается в превышении полномочий и фальсификации доказательств в суде. Сам Лагойда через суд восстановился на работе. Он курирует департаменты финансов, экономического развития, а также силовой блок.