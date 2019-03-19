Вице-мэр, из-за которого силовики проводили обыски в мэрии Нефтеюганска, выходит на работу

Восстановленный в должности после скандального увольнения вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда 20 марта выходит на работу, вернувшись из отпуска. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам заместитель главы администрации.
В своей должности Сергей Лагойда, как и раньше, будет курировать департаменты финансов, экономического развития, а также силовой блок. Главная интрига, за которой сейчас следят политические наблюдатели в Нефтеюганске, заключается в том, как сложатся отношения мэра и его заместителя после всех произошедших событий.
Как ранее сообщало «URA.RU», осенью прошлого года глава Нефтеюганска по представлению прокуратуры освободил своего зама от должности. А уже в феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Сергея Дегтярева за якобы незаконное увольнение Лагойды.Это решение потом отменит генпрокуратура. «Сложно представить, что сейчас испытывают друг к другу два этих человека. А ведь они по роду службы должны тесно взаимодействовать между собой», — рассуждает один из инсайдеров.
Заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда в беседе с корреспондентом «URA.RU» так прокомментировал этот вопрос так: «Работа есть работа. Я буду выполнять те обязанности, которые на меня возложены, хорошо и качественно». Солидарен с ним сам мэр югорской столицы «Роснефти». «У меня нет какой-то личной неприязни. Я уволил его потому, что прокуратура посчитала, что имеются какие-то антикоррупционные нарушения и есть основания для утраты доверия», — заявил Сергей Дегтярев.
Как уже сообщало «URA.RU», ранее с должности вице-мэра Нефтеюганска уволился Павел Прокопович, который как раз курировал те направления, которые сейчас вновь достанутся Сергею Лагойде.