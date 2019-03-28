Президент России Владимир Путин проехался по столице Киргизии Бишкеку на своем лимузине «Аурус». Компанию российскому лидеру составил глава республики Сооронбай Жээнбеков.
Видео, на котором Путин и Жээнбеков выходят из автомобиля, опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем блоге в Twitter. Сообщается, что российский лимузин передвигается по городу сразу с двумя штандартами — России и Киргизии.
В настоящий момент Путин находится в республике в рабочей поездке. Лидеры двух стран обсуждали перспективы развития российско-киргизских отношений.
Путин прокатил Жээнбекова на «Аурусе»: Два президента передвигаются по Бишкеку на российском лимузине сразу с двумя штандартами - России и Киргизии pic.twitter.com/X0Zwm4m3n3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.
Ранее Путин катал на своем «Аурусе» президента Сербии Александра Вучича, напоминает «Национальная служба новостей». На российском автомобиле главы государств ездили к мемориалу воинам-освободителям Белграда во время визита Путина в Сербию.