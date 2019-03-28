Путин прокатил президента Киргизии на своем «Аурусе». ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 17:28
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Путин , путин владимир
Путин приехал в Бишкек на встречу с ЖээнбековымФото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин проехался по столице Киргизии Бишкеку на своем лимузине «Аурус». Компанию российскому лидеру составил глава республики Сооронбай Жээнбеков.

Видео, на котором Путин и Жээнбеков выходят из автомобиля, опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем блоге в Twitter. Сообщается, что российский лимузин передвигается по городу сразу с двумя штандартами — России и Киргизии.

В настоящий момент Путин находится в республике в рабочей поездке. Лидеры двух стран обсуждали перспективы развития российско-киргизских отношений.

Ранее Путин катал на своем «Аурусе» президента Сербии Александра Вучича, напоминает «Национальная служба новостей». На российском автомобиле главы государств ездили к мемориалу воинам-освободителям Белграда во время визита Путина в Сербию.

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