Турция согласовала график для своей элиты на «Иннопроме» в Екатеринбурге

Первый день международной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге будет посвящен масштабному российско-турецкому форуму, сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики Свердловской области. В этот день на базе выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдут две сессии, одну посвятят инновациям и машиностроению, вторую — инвестициям и кооперации. Планируется, что турецкую делегацию на выставке возглавит министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
В департаменте информполитики рассказали, что оператор выставки ГК «Формика» и Ассоциация экспортеров машиностроительной продукции Турции определились с основной программой «Иннопрома». «В состав делегации страны-партнера войдут официальные лица, предприятия-экспоненты, а также участники форума — представители бизнеса, отраслевых ассоциаций. Списки участников находятся в стадии формирования», — отметили в департаменте.
Турецкая сторона, в свою очередь, рассматривает «Иннопром» как возможность укрепить отношения с Россией и Свердловской областью. «Это будет первый практический шаг реализации договоренностей о развитии экономического сотрудничества наших президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана», — приводит ДИП слова начальника департамента выставочной деятельности министерства торговли Турции Мюккерема Аксоя.
Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 2011 года, с 2015 года она проводится при партнерстве с другими странами, в этот раз — с Турцией. Особенность «Иннопрома» в 2019 году в том, что он будет проходить одновременно с Глобальным саммитом производства и индустриализации GMIS. Его посетят президент России Владимир Путин и главы около 20 государств.