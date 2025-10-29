«17 резюме на одно место»: названы самые востребованные профессии в Свердловской области

Работодатели разместили вакансии по 173 различным профессиям (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование востребованности профессий в Свердловской области. Аналитики выяснили, какие специалисты наиболее востребованы у работодателей региона в октябре, а также проанализировали уровень конкуренции и дефицитные профессии. Подробнее — в материале URA.RU.

Основные тенденции рынка труда в Свердловской области

В октябре работодатели Свердловской области обновили или разместили предложения по 173 различным профессиям. Наиболее крупные запросы поступают на специалистов торговли и продаж: продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (3,7 тыс. вакансий), а также менеджеров по продажам и работе с клиентами (3,2 тыс.).

В топ-20 востребованных профессий вошли также разнорабочие (1,5 тыс.), повара, пекари, кондитеры, водители (1,4 тыс.), врачи (1,2 тыс.), упаковщики и комплектовщики, операторы и специалисты call-центров (1,1 тыс.), а также слесари, сантехники и другие рабочие специальности.

Дефицитные профессии в Свердловской области

Эксперты подчеркивают, что половина представителей востребованных профессий остаются дефицитными. Это значит, что на рынке ощущается нехватка квалифицированных кадров, и одна вакансия приходится на меньшее количество соискателей, чем считается нормальным.

Самый острый кадровый голод наблюдается среди врачей: на одну вакансию приходится всего 0,8 резюме при норме от 4 до 7,9 резюме. Подобная ситуация сохраняется и среди поваров, пекарей, кондитеров (1 резюме на вакансию), продавцов-консультантов и кассиров (1,5), а также у специалистов рабочих профессий: слесарей, сантехников, сварщиков (около 1,7).

Среди технических специалистов также дефицит наблюдается у электромонтажников (2,3 резюме на вакансию), машинистов (2,4), инженеров ПТО и сметчиков (2,8). В категории не самой высокой, но все еще ниже нормы — уборщики (3,5) и операторы call-центров (3,9).

Некоторые профессии отличаются более благоприятной ситуацией на рынке — количество резюме на одну вакансию находится в пределах комфортных значений. В первую очередь, это разнорабочие, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (по 4 резюме), кладовщики (4,4), менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,6), бухгалтеры (5,9), курьеры (6), водители (6,1), упаковщики и учителя (7,4).

Однако есть и обратная тенденция: отдельные направления столкнулись с избытком претендентов. «Особенно сложна ситуация для администраторов — тут конкуренция составляет 17,4 резюме на одно место», — заявили в пресс-службе платформы. Претендентам на такие должности придется особенно постараться, чтобы заинтересовать работодателя.

Эксперты отмечают, что современные работодатели все чаще предъявляют требования к цифровым и технологическим навыкам. Особое значение приобретают умения взаимодействовать с искусственным интеллектом.

По данным экспертов, навык работы с ИИ наиболее актуален для финансовых и инвестиционных аналитиков (15% вакансий с такими требованиями), программистов и разработчиков (13%), менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также копирайтеров и редакторов (по 8%).

Что важно знать соискателю

Согласно исследованию, 17% работодателей уже сейчас обращают внимание на опыт работы кандидатов с нейросетями и инструментами искусственного интеллекта. Кроме того, 11% компаний готовы платить больше тем сотрудникам, которые могут эффективно применять эти технологии в работе.

Применение новых цифровых инструментов позволяет автоматизировать рутинные задачи, повысить производительность и расширить аналитические возможности. Как утверждает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, для победы в конкуренции за рабочие места эти навыки становятся все более решающими.

Прогноз на ближайшие месяцы

Ожидается, что спрос на специалистов продаж и традиционных рабочих профессий сохранится высоким на протяжении всей осени и зимы. Одновременно продолжится развитие сферы обслуживания и инженерных специальностей.