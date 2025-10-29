Логотип РИА URA.RU
Общество

Расчленивший женщину свердловчанин ушел на СВО

Житель Серова, обвиняемый в убийстве и расчленении, избежал приговора
29 октября 2025 в 09:48
Александр Гоок попал под стражу весной

Александр Гоок попал под стражу весной

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Серова Александр Гоок, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении 42-летней Ольги Сороки, ушел на СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

В свердловском СУ СК не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Связаться с защитой Гоока не удалось. Меру пресечения Александру в райсудах не продлевали.

По версии следствия, убийство произошло в ноябре 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к Гооку с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее.

На след Гоока силовики вышли, когда 7 апреля голову Ольги нашли рядом с садами. По данным URA.RU, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Серовский райсуд отправил его под стражу до 17 июня. Остальные подробности резонансного ЧП — в сюжете агентства.

