Расчленивший женщину свердловчанин ушел на СВО

Александр Гоок попал под стражу весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Серова Александр Гоок, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении 42-летней Ольги Сороки, ушел на СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

В свердловском СУ СК не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Связаться с защитой Гоока не удалось. Меру пресечения Александру в райсудах не продлевали.

По версии следствия, убийство произошло в ноябре 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к Гооку с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее.

