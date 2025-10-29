Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Два свердловчанина избили и ограбили актера Воскресенского

29 октября 2025 в 09:59
Первого фигуранта уже заключили под стражу

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноуральске (Свердловская область) арестовали Глеба Дербенева, обвиняемого в хищении у советского и российского актера Вячеслава Воскресенского, известного по главной роли в фильме-сказке «Финист — Ясный сокол». Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, Дербенев и его подельник ворвались в жилище актера, избили его и ограбили. Глеб будет под стражей до 13 декабря 2025 года.

Вскоре суд изберет меру пресечения его соучастнику. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

