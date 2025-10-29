Логотип РИА URA.RU
Активисты в черном собирают сторонников в Екатеринбурге

«Русская община» призвала свердловчан присоединиться к крестному ходу 4 ноября
29 октября 2025 в 10:06
Общественники обратились к свердловчанам с призывом присоединиться к крестному ходу (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге «Русская община» в преддверии государственного праздника — Дня народного единства — пригласила всех свердловчан принять участие в традиционном крестном ходе, который состоится 4 ноября. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у Храма на Крови.

«В этот день мы призываем всех прийти на Крестный ход. Это возможность вновь объединиться, вспомнить о наших корнях и духовных ценностях. Давайте вместе очистим наши души от прозападной скверны, которая мешает нам быть едиными, и вернемся к нашим православным истокам. Пусть этот день станет символом нашего единства и силы духа!», — говорится в посте официального telegram-канала общины. 

Мероприятия начнутся с проведения Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, которая запланирована на 9:00 утра. По окончании богослужения в 11:00 от собора возьмет начало крестный ход. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у Храма на Крови.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Эта дата связана с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Символично, что инициатива к сопротивлению пришла от патриарха Гермогена, который обратился к народу с призывом защитить веру, отечество и традиционные ценности.

