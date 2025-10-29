Активисты в черном собирают сторонников в Екатеринбурге
Общественники обратились к свердловчанам с призывом присоединиться к крестному ходу (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге «Русская община» в преддверии государственного праздника — Дня народного единства — пригласила всех свердловчан принять участие в традиционном крестном ходе, который состоится 4 ноября. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у Храма на Крови.
«В этот день мы призываем всех прийти на Крестный ход. Это возможность вновь объединиться, вспомнить о наших корнях и духовных ценностях. Давайте вместе очистим наши души от прозападной скверны, которая мешает нам быть едиными, и вернемся к нашим православным истокам. Пусть этот день станет символом нашего единства и силы духа!», — говорится в посте официального telegram-канала общины.
Мероприятия начнутся с проведения Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, которая запланирована на 9:00 утра. По окончании богослужения в 11:00 от собора возьмет начало крестный ход. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у Храма на Крови.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Эта дата связана с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Символично, что инициатива к сопротивлению пришла от патриарха Гермогена, который обратился к народу с призывом защитить веру, отечество и традиционные ценности.
