Активисты в черном собирают сторонников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Русская община» в преддверии государственного праздника — Дня народного единства — пригласила всех свердловчан принять участие в традиционном крестном ходе, который состоится 4 ноября. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у Храма на Крови.

«В этот день мы призываем всех прийти на Крестный ход. Это возможность вновь объединиться, вспомнить о наших корнях и духовных ценностях. Давайте вместе очистим наши души от прозападной скверны, которая мешает нам быть едиными, и вернемся к нашим православным истокам. Пусть этот день станет символом нашего единства и силы духа!», — говорится в посте официального telegram-канала общины.

Мероприятия начнутся с проведения Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, которая запланирована на 9:00 утра. По окончании богослужения в 11:00 от собора возьмет начало крестный ход. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у Храма на Крови.

