Прикамских школьников кормили просроченными продуктами

Учеников школы №2 города города Чайковского кормили продуктами с истекшим сроком годности. Такое заявление сделала прокуратура Чайковского после проверки пищеблока образовательного учреждения.
«На пищеблоке обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Кроме того, в подвале школы находились две ванны для мытья овощей, при этом канализация была в неисправном состоянии.
В отношении предприятия «Оскар», обеспечивающего питание школьников, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).