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Прикамских школьников кормили просроченными продуктами

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 19:36
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Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая
Прикамские школьники питались просроченными продуктамиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Учеников школы №2 города города Чайковского кормили продуктами с истекшим сроком годности. Такое заявление сделала прокуратура Чайковского после проверки пищеблока образовательного учреждения.

«На пищеблоке обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Кроме того, в подвале школы находились две ванны для мытья овощей, при этом канализация была в неисправном состоянии.

В отношении предприятия «Оскар», обеспечивающего питание школьников, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

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