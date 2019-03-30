Тысячи россиян попросили присвоить Началовой звание Заслуженной артистки РФ

По закону покойная певица не сможет получить это звание Фото: Юлия Началова, Instagram

Тысячи россиян попросили присвоить покойной певице Юлии Началовой звание Заслуженной артистки РФ. Соответствующая петиция создана на платформе Change.org.

«Ни для кого не секрет, что Юля болела. Ей было невыносимо больно ходить в связи с подагрой в течение долгих лет. Но она продолжала ради зрителей. <…> Юлия Началова — настоящий пример мужественности, преданности зрителю, творчеству. Прошу присвоить ей звание Заслуженной Артистки Российской Федерации посмертно», — говорится в петиции, которую на момент публикации новости подписало более пяти тысяч человек.

По закону просьба поклонников покойной певицы не может быть удовлетворена — посмертно государственные награды в России присваиваются за проявленные отвагу, мужество и героизм. Положение зафиксировано в Положении о государственных наградах РФ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет из-за заражения крови после незначительной травмы. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров и создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин заявили, что Началова заслужила звание Заслуженной артистки РФ.