Немецкие полицейские попали в ДТП на пути к месту крушения самолета

Полицейские Эгельсбаха, выехавшие на место крушения частного самолета с председателем совета директоров, совладелицей авиакомпании S7 Натальей Филевой на борту, попали в ДТП. Об этом сообщает Hessenschau.
«На пути к месту крушения полицейская машина разбилась. Патруль из трех должностных лиц столкнулся на главной дороге с машиной, выехавшей на встречную полосу», — пишет издание. Как уточняет «Пятый канал», полицейские получили серьезные травмы, водитель и пассажир второй машины скончались на месте.
Частный самолет, на котором летела Наталья Филева, разбился около аэропорта Эгельсбаха 31 марта, напоминает RT. Вторым пассажиром самолета был ее отец, с которым они летели на лечение в Германию. Третьей жертвой катастрофы стал пилот самолета. Подробности происшествия до сих пор уточняются.