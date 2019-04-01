31 марта 2019

Немецкие полицейские попали в ДТП на пути к месту крушения самолета

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 07:25
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Полицейские получили травмы, виновники аварии погиблиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские Эгельсбаха, выехавшие на место крушения частного самолета с председателем совета директоров, совладелицей авиакомпании S7 Натальей Филевой на борту, попали в ДТП. Об этом сообщает Hessenschau.

«На пути к месту крушения полицейская машина разбилась. Патруль из трех должностных лиц столкнулся на главной дороге с машиной, выехавшей на встречную полосу», — пишет издание. Как уточняет «Пятый канал», полицейские получили серьезные травмы, водитель и пассажир второй машины скончались на месте.

Частный самолет, на котором летела Наталья Филева, разбился около аэропорта Эгельсбаха 31 марта, напоминает RT. Вторым пассажиром самолета был ее отец, с которым они летели на лечение в Германию. Третьей жертвой катастрофы стал пилот самолета. Подробности происшествия до сих пор уточняются.

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