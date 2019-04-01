Мэрия Екатеринбурга раскрыла, когда займется благоустройством «Зеленой Рощи»

Мэрия Екатеринбурга планирует до 1 мая 2019 года найти компанию, которая благоустроит парк «Зеленая Роща». Соответствующее поручение вошло в протокол заседания общественной комиссии по формированию городской среды. Документ подписанный замглавы города по благоустройству Алексеем Бубновым, опубликован в «Екатеринбургском вестнике».
«Службе заказчика МКУ „Городское благоустройство“ обеспечить проведение аукционных процедур, заключение муниципального контракта по объекту „Благоустройство парка ‚Зеленая роща‘“. Срок исполнения — не позднее 01.05.2019», — звучит один из пунктов протокола.
Проект благоустройства парка был выбран в октябре 2018 года в рамках конкурса «Малые архитектурные формы — 2018». Его победителем стало творческое объединение AM-ARCHITECT из Санкт-Петербурга. Архитекторы предложили установить в парке большой павильон с покрытием, защищающим детские площадки от солнца и дождя, деревянные игровые домики с подсветкой и многоуровневые лавочки.