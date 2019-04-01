УАЗ выпустит бюджетный аналог «Гелендвагена»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует выпустить бюджетные аналоги автомобилей Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-класс, более известного как Gelandewagen. Их стоимость составит около 1,5 млн рублей, что примерно в два раза дешевле зарубежных оригиналов.
«Наша цель — сделать русский Toyota Land Cruiser Prado. То есть свойства Prado, но по русской цене», — приводит RNS слова главы российской автомобилестроительной компании Sollers Вадима Швецова. «Мы будем позиционироваться наравне с высокотехнологичными китайскими автомобилями. Где-то на уровне 1,5 млн рублей», — пояснил Швецов. Он добавил, что «это будет абсолютно новая линейка» автомобилей, которая не будет иметь ничего общего с узнаваемыми «Буханками» и «Хантерами».
Знакомые водителям УАЗ «Хантеры», как рассказал Швецов, скоро перестанут выпускать. Вместо них завод будет производить аналог Gelandewagen, который будет сильно напоминать немецкий оригинал. «„Гелендвагеном“ это назвать невозможно, но эмоция должна быть та же», — отметил Швецов. Он добавил, что уазик после обновления ощутимо «прибавит в цене». «Такая машина будет стоить около миллиона», — пояснил Швецов.
УАЗ «Хантер» является классической и самой узнаваемой моделью ульяновского завода. Это автомобиль повышенной проходимости, созданный для езды по дорогам всех категорий, а также по пересеченной местности. «Хантеры» производят с 2003 года. Машина является модификацией предыдущей модели УАЗ 469, которую выпускали в СССР и России с 1972 по 2003 год.