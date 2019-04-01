В Прикамье снизят тарифы на вывоз мусора

В Пермском крае для жителей многоэтажек и частных домов с апреля уменьшится плата за вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, жильцы многоэтажных домов в месяц будут платить 3 рубля 35 копеек за квадратный метр — это почти на 40 копеек ниже действующего тарифа. В частном секторе платеж снизится на 88 копеек и составит 70 рублей 82 копейки с человека. «Таким образом, ежемесячный платеж за вывоз мусора в Пермском крае остается одним из самых низких среди регионов страны», — отметили в правительстве Прикамья.
Там пояснили, что уменьшение платы стало возможным благодаря снижению тарифов для регионального оператора «Теплоэнерго» и ставок по захоронению отходов на полигонах. «Поскольку расходы полигонов сократились, сократилась и валовая выручка „Теплоэнерго“», — рассказал и. о. министра тарифного регулирования Пермского края Андрей Кокорев. «Мы учли эти изменения в тарифе», — добавил он.
По подсчетам регионального министерства ЖКХ и благоустройства в крае ежегодно образуется до 1 млн тонн бытовых отходов. В 2019 году прогнозируют снижение показателей до 600-700 тонн.