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В Прикамье снизят тарифы на вывоз мусора

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 20:00
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Клипарт. Разное (февраль). Магнитогорск, мусор, захват, цкс
Мусорный сбор в регионе один из самых низких по странеФото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае для жителей многоэтажек и частных домов с апреля уменьшится плата за вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, жильцы многоэтажных домов в месяц будут платить 3 рубля 35 копеек за квадратный метр — это почти на 40 копеек ниже действующего тарифа. В частном секторе платеж снизится на 88 копеек и составит 70 рублей 82 копейки с человека. «Таким образом, ежемесячный платеж за вывоз мусора в Пермском крае остается одним из самых низких среди регионов страны», — отметили в правительстве Прикамья.

Там пояснили, что уменьшение платы стало возможным благодаря снижению тарифов для регионального оператора «Теплоэнерго» и ставок по захоронению отходов на полигонах. «Поскольку расходы полигонов сократились, сократилась и валовая выручка „Теплоэнерго“», — рассказал и. о. министра тарифного регулирования Пермского края Андрей Кокорев. «Мы учли эти изменения в тарифе», — добавил он.

По подсчетам регионального министерства ЖКХ и благоустройства в крае ежегодно образуется до 1 млн тонн бытовых отходов. В 2019 году прогнозируют снижение показателей до 600-700 тонн.

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