Пермяк выдумал историю о разбое, пришел в полицию, но сам угодил под суд
Суд наказал краснокамца выплатой уголовного штрафа
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В городе Краснокамск Пермского края мужчина, выдумавший историю о его ограблении, стал фигурантом уголовного дела. Горожанин пришел в полицию, где рассказал, что в его квартиру ворвались злоумышленники и похитили у него 5000 рублей. В отделе МВД мужчине разъяснили, что за заведомо ложный донос ему грозит ответственность по статье 306 УК РФ. Несмотря на это краснокамец настаивал на своем и требовал наказать преступников, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Прикамью.
«Потерпевший настаивал на том факте, что все, описанное им ранее, правда и требовал наказать преступников. В ходе проверки сообщения о разбое было выявлено слишком много нестыковок. Это заставило полицейских усомниться в рассказе краснокамца. В итоге лже-потерпевший сам оказался фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение в умышленном сообщении заведомо недостоверной информации об уголовно наказуемом деянии», — поясняют в ведомстве.
На суде причины своего поступка мужчина объяснить отказался, настояв на вынесении приговора в особом порядке — без исследования и оценки доказательств. Рассмотрев дело в отношении краснокамца, суд решил приговорить его к уголовному штрафу в размере 20 тысяч рублей. Исполнение решения суда проконтролировали судебные приставы по городу Краснокамску. Штраф горожанин оплатил в отведенное ему для этого время.
