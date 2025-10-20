Пермяк выдумал историю о разбое, пришел в полицию, но сам угодил под суд

Суд наказал краснокамца выплатой уголовного штрафа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Краснокамск Пермского края мужчина, выдумавший историю о его ограблении, стал фигурантом уголовного дела. Горожанин пришел в полицию, где рассказал, что в его квартиру ворвались злоумышленники и похитили у него 5000 рублей. В отделе МВД мужчине разъяснили, что за заведомо ложный донос ему грозит ответственность по статье 306 УК РФ. Несмотря на это краснокамец настаивал на своем и требовал наказать преступников, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Прикамью.

«Потерпевший настаивал на том факте, что все, описанное им ранее, правда и требовал наказать преступников. В ходе проверки сообщения о разбое было выявлено слишком много нестыковок. Это заставило полицейских усомниться в рассказе краснокамца. В итоге лже-потерпевший сам оказался фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение в умышленном сообщении заведомо недостоверной информации об уголовно наказуемом деянии», — поясняют в ведомстве.