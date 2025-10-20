Логотип РИА URA.RU
Первого вице-спикера заксобрания Пермского края выберут тайным голосованием

20 октября 2025 в 13:07
Депутаты определятся с первым вице-спикером заксобрания края 23 октября

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Первый вице-спикер законодательного собрания Пермского края будет выбран путем тайного голосования. Выборы состоятся в четверг, 23 октября, на пленарном заседании депутатов краевого парламента. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания края.

«Депутаты выберут первого зампреда краевого парламента путем тайного голосования на пленарном заседании 23 октября. Соответствующий проект постановления внес председатель законодательного собрания Валерий Сухих», — сказано в сообщении.

Ранее указанную должность занимал Вячеслав Григорьев. В сентябре он был назначен сенатором РФ от Пермского края. После ухода Григорьева основным претендентом на кресло первого вице-спикера считается депутат Александр Козюков.

