Мэр из ХМАО пытается забрать у силовиков изъятые вещи и документы

Сергей Дегтярев (справа) до сих пор находится в неведении — будет ли в его отношении заведено уголовное дело Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, так и не дождавшись официальных результатов проверки от следователей четвертого следственного управления ГСУ СК РФ, пытается вернуть изъятые силовиками документы и вещи. Об этом «URA.RU» рассказал сам градоначальник.

«Изъяты были три личных дела сотрудников администрации, мои личные вещи. При попытке связаться со следователем ответ был такой — все приобщено к материалам проверки. Но срок ее окончания был 19 марта. Ни о каком процессуально принятом решении по ее итогам мне до сих пор не известно», — рассказал Дегтярев.

По данным от инсайдеров, все происходящее может говорить о том, что сроки проведения доследственной проверки были все-таки продлены. По информации источников, главе Нефтеюганска может быть инкриминирована 303-я статья Уголовного кодекса — фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. А поводом для обвинения может служить увольнение вице-мэра Сергея Лагойды. Официальный представитель СКР Светлана Петренко в беседе с корреспондентом «URA.RU» попросила отправить в адрес ведомства запрос по этой теме. На момент публикации материала ответ не был получен.

Как ранее сообщало «URA.RU», в январе сотрудники ФСБ и СК провели обыски в кабинете, а также в квартире Дегтярева. Источники сообщали, что мэра Сергея Дегтярева якобы подозревают в превышении полномочий и получении взятки. В феврале сотрудниками четвертого следственного управления ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело в отношении мэра Нефтеюганска. Однако затем Генпрокуратура по УРФО отменила это постановление силовиков.