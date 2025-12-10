Открытие стелы в Ханты-Мансийске Фото: Игорь Вершинин @ URA.RU

Три губернатора ХМАО собрались в Ханты-Мансийске, чтобы отметить 95-летие региона. Накануне празднования юбилея в окружную столицу прибыл легендарный основатель Югры Александр Филипенко. Он вместе с действующим губернатором Русланом Кухаруком посетил матч ХК «Югра». 10 декабря на открытии стелы, посвященной получению Ханты-Мансийском звания «Город трудовой доблести», отметилась и второй губернатор (ныне сенатор Совета Федерации РФ) Наталья Комарова.

«На открытии стелы присутствовала Наталья Комарова. Три губернатора собрались в окружной столице, чтобы отметить юбилей. Символично, что Александр Васильевич много лет не был в Югре, и его визит много значит для жителей региона. Это заслуга нового губернатора Руслана Кухарука», — отмечают очевидцы. Журналист URA.RU побывал на церемонии открытия стелы.





1/2 Открытие стелы Фото: Игорь Вершинин @ URA.RU



