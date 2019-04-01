Звезды юмористической программы Comedy Woman на ТНТ поддержали российского певца Сергея Лазарева, опубликовав откровенные снимки на своих страницах в Instagram. Свою голую спину показали артистки Екатерина Варнава и Наталья Еприкян.
«Этой скромной фотографией хочется выразить глубочайшую любовь и симпатию к Сергею Лазареву», — написала Варнава. В подписи к фотографии она пояснила, что своим снимком она «поддерживает челлендж» певца. Также Варнава поздравила Лазарева с днем рождения.
Откровенной фотографией поделилась и Еприкян, известная зрителям Comedy Woman как Наталья Андреевна. «Вот и мне нравится все, что ты делаешь», — подписала артистка снимок своей голой спины. Она тоже поздравила Лазарева с днем рождения, пожелав успехов «особенно в районе мая». Так Еприкян намекнула на участие певца в конкурсе «Евровидение — 2019», который пройдет с 15 по 18 мая.
Флешмоб, напомним, начался с фотографии, которую Лазарев выложил в Instagram. На фото певец изображен в своей кровати, он сидит обнаженным спиной к камере. К снимку Лазарев добавил хештег «Голая спина», после чего такая манера фотографироваться переросла в своеобразный флешмоб. Люди разных полов и возрастов теперь выкладывают в Instagram свои снимки в таком же формате, прикрепляя этот хештег.
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Этой скромной фотографией хочется выразить глубочайшую любовь и симпатию к @lazarevsergey, поддержать его немасштабным челленджем #ГолаяСпина и поздравить с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ???????????? Мы все, да что уж там, Я ЛИЧНО болею за тебя на предстоящем #Eurovision2019!!! P.S. Серёня, все личное при личной встрече??
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Дорогой ты наш, прекрасный, талантливый @lazarevsergey!!!! С Днем Рождения тебя!!! Пусть год будет успешным, особенно в районе мая!!! Ну и здоров будь... май-то не за горами???? Все что ты делаешь, для многих пример для подражания... вот и мне нравится все, что ты делаешь... #голаяспина