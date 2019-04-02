01 апреля 2019

В Магнитогорске простятся с загадочно погибшим призывником. «Перед смертью у солдата был конфликт с командиром»

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 17:39
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В Магнитогорске назначили похороны погибшего в армии солдата Станислава КуземыФото: Светлана Жемчугова

Прощание с погибшим при загадочных обстоятельствах в армии магнитогорцем Станиславом Куземой состоится 4 апреля в горбольнице №1. Об этом сообщила его мать Светлана Жемчугова в соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент «URA.RU».

Причины гибели 18-летнего парня по-прежнему неизвестны. Военные следственные органы проводят проверку. По предварительной версии, 29 марта он пропал, на следующий день его нашли мертвым, солдат якобы покончил с собой. Однако правозащитник Валерия Приходкина не верит в это, поскольку за день до смерти парня он нормально общался с матерью.

«В информацию о самоубийстве верить нельзя, так как призывник не был склонен к суицидам, на психиатрическом учете не состоял, проходил медосвидетельствование. Нам известно о конфликте военнослужащего с командиром взвода. Это не первый солдат из Челябинской области, погибший в данной части», — заявила Приходкина.

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