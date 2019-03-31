Военные раскрыли причину гибели уральского солдата в Приморье

Солдат-срочник из Магнитогорска, служивший в Уссурийске, покончил с собой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида», — говорится в сообщении пресс-службы. Все обстоятельства и причины произошедшего до сих пор выясняются.
Ранее 18-летнего магнитогорского солдата нашли мертвым около военной части в Уссурийске, где он проходил срочную службу. В официальном обращении Минобороны РФ и Главной военной прокуратуры звучала версия самоубийства, однако родные погибшего в нее не верят.