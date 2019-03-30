29 марта 2019
28 марта 2019

Солдата из Магнитогорска нашли мертвым после побега из части

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
30 марта 2019 в 22:04
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, армия, солдаты, призыв, призывники, отправка в армию, служба, военнослужащие, военная форма
По словам матери покойного, сын не думал о побеге или самоубийствеФото: Анна Майорова © URA.RU

Солдата из Магнитогорска нашли мертвым недалеко от части в Уссурийске, где он проходил срочную службу. Об этом сообщила правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в Facebook.

«SOS! Опять мальчик солдат из Магнитогорска погиб в Уссурийске», — написала Приходкина. Позже правозащитница опубликовала текст заявления в Минобороны РФ и Главную военную прокуратуру. В обращении Приходкина объясняет, что в части говорят о самоубийстве 18-летнего уральца, однако семья покойного не верит в эту версию.

«28 марта 2019 она [мать погибшего] разговаривала с сыном, никаких мыслей о самоубийстве и побеге он не высказывал, и 29 марта уже звонили из части с информацией, что сын пропал. И 30 марта 2019 уже сотрудник военкомата г. Магнитогорска сообщил о гибели моего сына», — передает челябинка слова матери умершего солдата.

Ранее сообщалось, что Пермском крае покончил с собой житель Магнитогорска, солдат-срочник Рустам Авазов. Виновным в доведении до суицида был признан его сослуживец.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...