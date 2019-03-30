Солдата из Магнитогорска нашли мертвым после побега из части

Солдата из Магнитогорска нашли мертвым недалеко от части в Уссурийске, где он проходил срочную службу. Об этом сообщила правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в Facebook.
«SOS! Опять мальчик солдат из Магнитогорска погиб в Уссурийске», — написала Приходкина. Позже правозащитница опубликовала текст заявления в Минобороны РФ и Главную военную прокуратуру. В обращении Приходкина объясняет, что в части говорят о самоубийстве 18-летнего уральца, однако семья покойного не верит в эту версию.
«28 марта 2019 она [мать погибшего] разговаривала с сыном, никаких мыслей о самоубийстве и побеге он не высказывал, и 29 марта уже звонили из части с информацией, что сын пропал. И 30 марта 2019 уже сотрудник военкомата г. Магнитогорска сообщил о гибели моего сына», — передает челябинка слова матери умершего солдата.
Ранее сообщалось, что Пермском крае покончил с собой житель Магнитогорска, солдат-срочник Рустам Авазов. Виновным в доведении до суицида был признан его сослуживец.