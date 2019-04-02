Чебаркульский суд отправил в СИЗО бизнесмена Евгения Бородина на время расследования его дела о даче взятки мэру этого курортного челябинского города Сергею Ковригину. Об этом сообщил «URA.RU» руководитель местного следственного отдела Виталий Александров.
Директор и соучредитель ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК) Евгений Бородин стал фигурантом сразу двух уголовных дел: по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств). По версии следствия, Бородин дал взятку мэру Сергею Ковригину за незаконный вывод коммунальных сетей в свои фирмы. На главу возбудили дело по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), он отправлен под домашний арест.
Кроме того, Бородину инкриминируют вывод более одного миллиона рублей из ООО «Чебаркульгорводоканал», которое он возглавлял, в ООО «Транссервис» его сына Льва Бородина.
Оперативное сопровождение дела ведет ГУ МВД РФ по региону. Расследуются еще два дела: возбужденное по требованию прокурора области Виталия Лопина по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) о выводе коммунальных сетей в ЧПК и ЧПВ и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении денег при покупке детсада.