Следственный комитет предъявил уральскому мэру обвинения в получении взятки

Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области предъявило мэру Чебаркуля Сергею Ковригину обвинение по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Чиновник получил «услуги неимущественного характера» от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР.
Речь идет о сетях водоснабжения и водоотведения (канализация). В 2016 году Ковригин разорвал договор аренды этого имущества с ООО «Чебаркульгорводоканалом» и передал его в муниципальное предприятие «Теплоком». Затем мэр назначил гарантирующими поставщиками коммунальных услуг ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК). На следующий же день по его указанию директор МУП «Теплоком» Сергей Туманин отдал сети в аренду ЧПК и ЧПВ.
В благодарность за это, считают в СКР, учредитель ЧПК и ЧПВ Евгений Бородин дал мэру взятку в виде услуг: заплатил 52,2 тыс. рублей журналисту Любови Рудометовой за тексты в СМИ, формирующие положительное общественное мнение о Ковригине и критикующие оппонентов.
Сергею Ковригину грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Он также может стать фигурантом уголовных дел: возбужденного по требованию прокурора области Виталия Лопина по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) о выводе коммунальных сетей в ЧПК и ЧПВ и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении денег при покупке детсада.