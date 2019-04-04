На Ямале бригаде монтажников, которые работали на месторождении «Газпрома», не платят зарплату

В Новом Уренгое (ЯНАО) рабочим компании «Регионстрой», которые работали на месторождении «Газпрома», не платят зарплату. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
По предварительным данным, которые были озвучены во время приема руководителем следственного отдела в Новом Уренгое, руководство «Регионстрой» с декабря прошлого года не выплачивала зарплату бригаде монтажников и сварщиков, которые работали вблизи Нового Уренгоя, а также на месторождении «Заполярное». Проверка выявит точное количество пострадавших и сумму долга по зарплате. Также следователи намерены установить имущество компании, чтобы возместить ущерб работникам.
«По результатам личного приема, на котором к руководителю следственного отдела по Новому Уренгою В.В. Храмову обратились рабочие ООО „Регионстрой“, сообщившие о невыплате им заработной платы, начата доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
По информации базы данных «Контур.Фокус», в регионах «тюменской «матрешки» есть более 10 компаний с таким названием. Определить, в какой именно компании произошли сбои с выплатой зарплат на момент публикации материала не удалось
Освоением Заполярного месторождения занимается «Газпром». Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших по объему запасов и самым мощным по добыче газа в России.